Albay Semiz\'den Veda Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına atanan Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, Vali Naci Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına atanan Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Aktaş, Albay Fahri Semiz'e görev süresi boyunca Uşak'ta yürüttüğü hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Aktaş, "Albayımız, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir fedakarlık ve özveriyle 24 saat esasına dayalı hizmet vermiştir. Kendisine ilimizdeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette duygularını dile getiren Albay Fahri Semiz ise, görev süresi boyunca Valilik koordinesinde çalışmaktan onur duyduğunu belirterek, kabulü ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Aktaş'a teşekkür etti. - UŞAK