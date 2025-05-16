Kocasının kendisini aldattığı kadını cadde ortasında darbetti

Brezilya'da kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler, aldatıldığını öğrenen bir kadının, kocasının metresine cadde ortasında saldırdığı anları gözler önüne serdi. Görüntülerde, öfkeli kadının yanında bir arkadaşıyla birlikte hareket ettiği ve hedef aldığı genç kadını sokakta durdurarak önce sözlü şekilde aşağıladığı, ardından fiziksel müdahalede bulunduğu görülüyor.

Tanıkların cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, aldatılan kadının metres olduğu iddia edilen genç kadının elbiselerini çıkardığı ve onu darp ettiği açıkça görülüyor. Metrese yönelik bu şiddet eylemi sırasında çevredeki bazı vatandaşların olaya müdahale etmeye çalıştığı, ancak yaşananları durdurmakta yetersiz kaldıkları dikkat çekti.

Olayın ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı videoyu paylaşarak yorum yaptı. Kimileri aldatılan kadının öfkesine hak verirken, kimileri de her koşulda şiddetin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Görüntüler, kadın hakları savunucuları ve hukukçular arasında da tartışma konusu oldu.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, olayın geçtiği bölgedeki polis ekiplerinin video ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Görüntülerin kim tarafından çekildiği ve ilk olarak hangi sosyal medya platformunda yayıldığı ise belirsizliğini koruyor.

Uzmanlar, benzer durumlarda öfkenin kontrol edilmesi gerektiğini, yaşanan ihanetin şiddetle değil hukuk yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtiyor.