Alev topuna dönen otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Alev topuna dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

19.04.2024 21:24  Güncelleme: 21:28
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Alev topuna dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki 16 AUD 263 plakalı Mercedes marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Aracından dumanlar çıktığını gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Ekipler kısa sürede otomobili saran alevleri söndürdü.

Küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alev topuna dönen otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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