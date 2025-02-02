Alevlenen Araçta Flaş Müdahele

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Otomobil alev topuna döndü, canını hiçe sayıp yangını böyle söndürmeye çalıştı

Alev topuna dönen aracı bir şişe suyla söndürmeye çalıştı

BURSA - Bursa'da yanan otomobilini söndürmek için sürücü, aracın tavanına çıkıp su döktü. Yürekleri ağza getiren görüntü kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü seyir halindeki aracının motor kısmından alevler çıkması nedeniyle emniyet şeridine yanaştı. Çevredekiler yangın tüpü ararken, o sürücü kendi canını hiçe sayıp aracın tavanına çıkarak bir şişe suyu alevlerin üzerine döktü. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.