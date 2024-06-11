Sivas'ın Zara ilçesinde üç katlı binanın bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde üç katlı binanın bahçesinde yangın çıktı

Sivas'ın Zara ilçesinde üç katlı bir binanın bahçesinde bulunan odunluk alevlere teslim oldu. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangın Şehitler Mahallesi Yusuf Yıldırım Caddesi'nde çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın kontrol altına alındı.

11.06.2024 01:44
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Sivas'ın Zara ilçesinde üç katlı bir binanın bahçesinde bulunan odunluk alevlere teslim oldu. Yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Şehitler Mahallesi Yusuf Yıldırım Caddesi'nde üç katlı binanın bahçesinde bulunan atıl durumdaki odunlukta çıktı. Yoldan geçen vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevlerin ulaştığı üç katlı binada yaşayan vatandaşların, pencereden yangını fark etmeleri üzerine bina tahliye edilirken, binanın birinci katında bulunan evde bakım hastası bir vatandaş da olay yerine gelen ambulansa alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yangın alanına ulaşmaya çalışan arazöz, yolda park etmiş araçlar nedeniyle zor anlar yaşandı. Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Zara ilçesinde üç katlı binanın bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika

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