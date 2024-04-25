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Alevlere teslim olan depremzedelerin yaşadığı 4 konteyner kül oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte meydana gelen yangında afetzede vatandaşların yaşadığı 4 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 187.45 sıralarında Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan Ankara Sanayi Odası konteyner kentinde meydana geldi. Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde meydana gelen yangın, kısa sürede çevredeki diğer konteynerlere de yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında; 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Depremzede vatandaşlar, yangının kendilerine tedirginlik yaşattığını söylediler.