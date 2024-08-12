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Alevlere teslim olan lastik deposunda onlarca lastik kül oldu

HATAY - Hatay'da lastik deposunda yaşanan yangında onlarca lastik zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Payas ilçesi D91 karayolu üzerinde bulunan Hasan İnana'a ait lastik deposunda geçtiğimiz gün gece saatlerinde yangın yaşanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol alınan yangında depo ve satış mağazası kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi ve çalışanlar küle dönen depoda yaptıkları çalışmada onlarca lastiğin satılamaz hale geldiğini tespit ettiler.

İş yeri sahibi Hasan İnan, maddi olarak zararının yüksek olduğunu belirterek "Gece saat 23.45 civarında alarm aldık ama yetişene kadar yangın baya büyümüştü. Lastik bölümü alevlere teslim olmuştu. İtfaiyenin sonradan yoğunluk vermesi söndürmeyi zorlaştırdı. İtfaiye yoğunlaşınca iş yerimiz komple kül oldu. Yüksek bir zararla karşı karşıyayız" dedi.