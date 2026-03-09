Ali\'nin Tedavi Bağışları Çalındı

Kahramanmaraş'ta SMA Tip-1 hastası Ali Yıldırım'ın tedavisi için kent genelinde kurulan bağış kutularındaki paralar, 2 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalanırken, diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet ve Ayşe Yıldırım çiftinin üç çocuğundan biri olan Ali Yıldırım'a doğumdan sonra SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Küçük Ali'nin tedavisi için aile tarafından Kahramanmaraş Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kentin farklı noktalarına bağış stantları ve yardım kutuları yerleştirildi. İddiaya göre 2 kişi tarafından bağış kutularındaki paralar çalındı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin önce çevreyi kontrol ettiği, ardından cebinden çıkardığı bıçakla bağış kutusunun bantlarını keserek kapağını açtığı ve içerisindeki paraları alarak cebine koyduğu görüldü. Olayın ardından baba Yıldırım'ın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan bağış kutusundan para çalan kişinin Ahmet Y. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüphelinin üzerinde bulunan 500 lira aileye teslim edildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bulunan stanttan para çaldığı belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ