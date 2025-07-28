İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehit olduğunu açıkladı.
Şırnak'tan acı bir haber geldi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım şehit oldu.
Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. "Milletimizin başı sağ olsun" diye yazan Yerlikaya, Yıldırım'ın operasyon sırasında yaralandığını, hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu söyledi.
Yerlikaya açıklamasında, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'tan kahreden haber - Son Dakika
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