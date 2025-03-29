Aliağa'da Fabrika Patlaması: 1 Ölüm, 4 Yaralı - Son Dakika
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Aliağa'da Fabrika Patlaması: 1 Ölüm, 4 Yaralı

Aliağa\'da Fabrika Patlaması: 1 Ölüm, 4 Yaralı

İzmir Aliağa'daki kimyasal fabrikada gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu; 4 işçi yaralandı, 1 işçi hayatını kaybetti.

29.03.2025 11:43
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aliağa'da Fabrika Patlaması: 1 Ölüm, 4 Yaralı - Son Dakika

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