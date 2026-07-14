Aliağa\'da otluk alanda yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Helvacı Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Aliağa Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri de olay yerine yönlendirildi. Alevlere karadan ve havadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR