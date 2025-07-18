Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nden Özel Çocuklara Destek

Aliağa Belediyesi Alia Park Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde hizmet veren Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, özel ihtiyaçlı çocukların gelişimlerine katkı sundu. Fizyoterapistler, özel eğitim öğretmenleri, uzman öğreticiler, psikologlar, ergoterapistler ve dil-konuşma uzmanlarıyla ayda yaklaşık 200 öğrenciye hizmet veren merkez, 14 sınıfta çocukların duygusal, sosyal, dil ve fiziksel gelişimlerini destekliyor.

Çocukların bağımsız yaşam becerileri kazanmalarına, kendilerini ifade edebilmelerine ve toplumsal yaşama aktif bireyler olarak katılabilmelerine katkı sağlayan merkezde, klasik eğitimin yanı sıra "Atla Terapi" programı da uygulanıyor. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 3 bin atla terapi seansı gerçekleştirilen merkezde, özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerileri güçlendirilirken nörolojik, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine de destek olunuyor. Kurum bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle de öğrenciler, aileler ve eğitmenler bir araya gelerek keyifli anlar yaşıyor.

Ayrıca, Aliağa halkına binicilik sporunu sevdirmek ve lisanslı biniciler yetiştirmek amacıyla hizmet veren merkezde çocuk ve yetişkin olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 200 öğrenciye de binicilik dersi verildi.

Başkan Acar'dan eğitmenlere teşekkür sertifikası

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan eğitmenlere teşekkür sertifikası takdim etti. Eğitmenlere hitaben yaptığı konuşmada özel eğitim öğretmenlerinin ve uzmanların üstlendiği görevin önemine dikkat çeken Başkan Serkan Acar, şunları söyledi: "Belediye olarak Aliağa halkına pek çok alanda hizmet sunuyoruz. Ancak bunlar arasında belki de en kıymetli ve en anlamlı olanı, rehabilitasyon merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalardır. Burada özel çocuklarımızın hayatlarına dokunuyor, onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Sizler belediyemiz çatısı altında görev yapıyorsunuz ama çocuklarımıza verdiğiniz emek ve sağladığınız katkılar bizim için de, aileler için de son derece değerli. Sizlerin özverisi, sadece çocuklarımızın değil, ailelerinin de yaşamına dokunuyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi çok önemli bir misyona sahipsiniz. Bu anlamlı görevi en iyi şekilde yerine getirme çabanız için yürekten teşekkür ediyorum. 'Söz uçar, yazı kalır' derler; ben hem sözle hem de hazırladığımız belgelerle bu minnettarlığımızı somutlaştırmak istedim. İnşallah bundan sonra da hep birlikte daha nice hizmetleri özel çocuklarımıza ve ailelerine sunmaya devam ederiz"

Program sonunda Başkan Serkan Acar, eğitmenlere teşekkür belgelerini takdim etti. - İZMİR