Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Özel Çocuklara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Özel Çocuklara Destek

Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nden Özel Çocuklara Destek
18.07.2025 15:17  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Belediyesi'ne bağlı Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, özel ihtiyaçlı çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Farklı uzmanlarla hizmet veren merkez, atla terapi programları ve psikolojik destek hizmetleri sunuyor.

Aliağa Belediyesi Alia Park Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde hizmet veren Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, özel ihtiyaçlı çocukların gelişimlerine katkı sundu. Fizyoterapistler, özel eğitim öğretmenleri, uzman öğreticiler, psikologlar, ergoterapistler ve dil-konuşma uzmanlarıyla ayda yaklaşık 200 öğrenciye hizmet veren merkez, 14 sınıfta çocukların duygusal, sosyal, dil ve fiziksel gelişimlerini destekliyor.

Çocukların bağımsız yaşam becerileri kazanmalarına, kendilerini ifade edebilmelerine ve toplumsal yaşama aktif bireyler olarak katılabilmelerine katkı sağlayan merkezde, klasik eğitimin yanı sıra "Atla Terapi" programı da uygulanıyor. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 3 bin atla terapi seansı gerçekleştirilen merkezde, özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerileri güçlendirilirken nörolojik, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine de destek olunuyor. Kurum bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle de öğrenciler, aileler ve eğitmenler bir araya gelerek keyifli anlar yaşıyor.

Ayrıca, Aliağa halkına binicilik sporunu sevdirmek ve lisanslı biniciler yetiştirmek amacıyla hizmet veren merkezde çocuk ve yetişkin olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 200 öğrenciye de binicilik dersi verildi.

Başkan Acar'dan eğitmenlere teşekkür sertifikası

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan eğitmenlere teşekkür sertifikası takdim etti. Eğitmenlere hitaben yaptığı konuşmada özel eğitim öğretmenlerinin ve uzmanların üstlendiği görevin önemine dikkat çeken Başkan Serkan Acar, şunları söyledi: "Belediye olarak Aliağa halkına pek çok alanda hizmet sunuyoruz. Ancak bunlar arasında belki de en kıymetli ve en anlamlı olanı, rehabilitasyon merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalardır. Burada özel çocuklarımızın hayatlarına dokunuyor, onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Sizler belediyemiz çatısı altında görev yapıyorsunuz ama çocuklarımıza verdiğiniz emek ve sağladığınız katkılar bizim için de, aileler için de son derece değerli. Sizlerin özverisi, sadece çocuklarımızın değil, ailelerinin de yaşamına dokunuyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi çok önemli bir misyona sahipsiniz. Bu anlamlı görevi en iyi şekilde yerine getirme çabanız için yürekten teşekkür ediyorum. 'Söz uçar, yazı kalır' derler; ben hem sözle hem de hazırladığımız belgelerle bu minnettarlığımızı somutlaştırmak istedim. İnşallah bundan sonra da hep birlikte daha nice hizmetleri özel çocuklarımıza ve ailelerine sunmaya devam ederiz"

Program sonunda Başkan Serkan Acar, eğitmenlere teşekkür belgelerini takdim etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3-sayfa, Eğitim, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Özel Çocuklara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar
Netanyahu’dan Suriye’ye tehdit: Şam’ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz Netanyahu'dan Suriye'ye tehdit: Şam'ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz
Yunanistan’da skandal karar Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı Yunanistan'da skandal karar! Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
Allan Saint-Maximin geri dönüyor Allan Saint-Maximin geri dönüyor
Trabzonspor’da Onuachu şoku Sahadan sekerek ayrıldı Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı

14:40
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
20:28
Tarihi hata UEFA’ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi’nden men edildiler
Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
20:09
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi
Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
20:02
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı
Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
19:46
20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül’ün öldürüldüğü ortaya çıktı
20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül'ün öldürüldüğü ortaya çıktı
19:42
Real Madridli yıldız Galatasaray’a önerildi
Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi
19:35
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
19:25
9.1 milyon euro’ya transfer olmuştu Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
9.1 milyon euro'ya transfer olmuştu! Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 15:19:14. #7.12#
SON DAKİKA: Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Özel Çocuklara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.