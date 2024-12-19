Alkol etkilemiş hırsızlık şüphelisi

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Hırsızlık yaparken yakalandı, "Alkollüydük yanlışlıkla aldım" dedi

AKSARAY - Aksaray'da arkadaşı ile birlikte inşaatın deposuna girip alkol aldıktan sonra depoda bulunan su saatini alan şahıs, inşaat bekçisi tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, "Hırsızlık amaçlı değil, alkollüydük, yanlışlıkla aldım" dedi.

Olay, gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi 5803 Sokak'ta bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı D.M.Ş. ile bir inşaatın deposuna giren N.B. (48), birlikte alkol aldıktan sonra inşaatın deposunda bulunan su saatini alıp alkol poşetinin içine koydu. Poşeti alıp arkadaşıyla birlikte inşaattan çıkarken inşaat bekçisine yakalanan 2 arkadaş olay yerinde tutularak polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 şahsı da inşaat sahibinin şikayetçi olması üzerine gözaltına aldı. Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından 2 arkadaşı polis aracına bindirdi. Burada "Saati neden aldın?" sorusuna yanıt veren N.B., "Belki yanlışlıkla olabilir diyorum bak, ben hırsızlık amaçlı bir şey yapmadım. Alkollüydük" diye kendini savundu. 2 arkadaş ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.