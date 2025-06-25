Alkol Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Cemil Er (40) adliyeye sevk edilirken, pişman olduğunu söyledi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Bahattin Arman (62) ve Cemil Er bir kadın arkadaşlarıyla birlikte Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun alt kısmında atıl şekildeki dükkana girdi. Burada alkol aldıkları öğrenilen Arman ve Er, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Cemil Er, Bahattin Arman'ı boğazından bıçakladı. Arman olay yerinde yaşamını yitirdi. Cemil Er ise olay sonrası bölgeden koşarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis Arman'ın öldüğünü tespit ederken, kaçan şüpheli Cemil Er'i yakalayarak gözaltına aldı.

Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arman'ın cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet zanlısı Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliye girişinde 'pişman mısınız' sorusuna 'evet' yanıtını verdi. - YALOVA