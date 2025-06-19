Alkol Tartışması Kanlı Bitti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşını silahla vurarak yaralayan şüpheli, saklandığı bungalovda jandarma ekiplerince yakalandı.

Mollaköy Mahallesi göletler bölgesinde 5 Haziran'da meydana gelen olayda, M.S. (26) alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşını silahla vurup yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Olaya ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri şüphelinin, Sapanca ilçesinde bungalovda saklandığını tespit etti. Şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sorgusunda silahı evinin yakınlarında toprağa gömdüğünü itiraf etti. Bölgede inceleme yapan ekipler, silahı bularak el koydu. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA