Alkolle Direksiyona Geçen Genç Sürücü Takla Attı - Son Dakika
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Alkolle Direksiyona Geçen Genç Sürücü Takla Attı

Alkolle Direksiyona Geçen Genç Sürücü Takla Attı
15.07.2025 01:48
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Aksaray'da alkol alan 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole takla attı. Kazada sürücü ve araçtaki kadın yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Gülağaç ilçesi yolu kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Mustafa S.Ö. (19) idaresindeki 68 ADH 182 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Aksaray'dan Gülağaç istikametine rampaya çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Takla attıktan sonra yan duran araçtaki sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Semanur T. (18) yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ve kadın yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün yapılan alkol muayenesinde 1.70 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Genç sürücünün aday sürücülük döneminde 2 kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan, araç ruhsat sahibine de kullandırmaktan yaklaşık 46 bin lira para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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