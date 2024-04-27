Alkollü araçla kaçma maceraları 15 dakika sürdü - Son Dakika
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Alkollü araçla kaçma maceraları 15 dakika sürdü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve park halindeki araçlara çarpan panelvan araçtaki 4 kişiden 2'si gözaltına alındı. Kavaklar Caddesindeki bir kafenin önünde kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören 16 KAD 91 plakalı panelvan araç, kaçmaya başladı. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla Emek Mahallesi Burç Sokak üzerinde park halinde bulunan araçlara ve resmi ekip otosuna çarparak zarar verdi. Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından Emek Kavşağında sıkıştırılan araç yakalanırken 28 suçtan sabıka kaydı bulunan Y.A ve mala zarardan sabıka kaydı bulunan E.A. gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Y.A'nın 1.65, E.A.'nın 3.59 promil alkollü oldukları belirlendi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Araçta bulunan genç kızlardan G.T. ve D.Y. polislere zor anlar yaşattı. Sinir krizi geçiren ve kendini yolun ortasına atmaya çalışan genç kızları polisler güçlükle sakinleştirip ekip otosuna bindirdi. Bu sefer de araç içerisinde taşkınlık yapmaya devam eden kızlar da polis merkezine götürüldü.

27.04.2024 20:09  Güncelleme: 20:18
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Kavga ihbarına gelen polisleri görünce kaçmaya çalıştılar

Alkollü araçla kaçma maceraları 15 dakika sürdü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve park halindeki araçlara çarpan panelvan araçtaki 4 kişiden 2'si gözaltına alındı.

Kavaklar Caddesindeki bir kafenin önünde kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören 16 KAD 91 plakalı panelvan araç, kaçmaya başladı. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla Emek Mahallesi Burç Sokak üzerinde park halinde bulunan araçlara ve resmi ekip otosuna çarparak zarar verdi. Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından Emek Kavşağında sıkıştırılan araç yakalanırken 28 suçtan sabıka kaydı bulunan Y.A ve mala zarardan sabıka kaydı bulunan E.A. gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Y.A'nın 1.65, E.A.'nın 3.59 promil alkollü oldukları belirlendi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

"Genç kız polise zor anlar yaşattı"

Araçta bulunan genç kızlardan G.T. ve D.Y. polislere zor anlar yaşattı. Sinir krizi geçiren ve kendini yolun ortasına atmaya çalışan genç kızları polisler güçlükle sakinleştirip ekip otosuna bindirdi. Bu sefer de araç içerisinde taşkınlık yapmaya devam eden kızlar da polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Kavga, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü araçla kaçma maceraları 15 dakika sürdü - Son Dakika

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