Alkollü Motosiklet Kazasında DJ Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alkollü Motosiklet Kazasında DJ Hayatını Kaybetti

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24 yaşındaki DJ Tuna Selimoğlu, alkollü sürüş nedeniyle geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirdi.

24.02.2025 19:24
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Hayatını kaybeden DJ'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Mekan çıkışı kaza yapan DJ hayatını kaybetti 2.54 promil alkollü çıktı

Bursa'da motosiklet kazasında hastaneye kaldırılan DJ Tuna Selimoğlu hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenip ağır yaralanan Tuna Selimoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eğlence mekanında DJ olarak çalıştığı öğrenirlen gencin mekan çıkışı 2.54 promil alkollü çıktığı ve mekandaki son görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Acemler mevki üzerinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybedip motosikletiyle yaklaşık 200 metre sürüklendi. Ağır yalanan 24 yaşındaki gencin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Selimoğlu'nun eğlence mekanlarında Tuna Atlas adıyla DJ olarak çalıştığı öğrenildi. Kazaya karışan gencin kan testinde 2.54 promil alkollü olduğu ve eğlence mekanındaki son görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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