Alkollü Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yapılan kontrolde yaralı sürücünün 4.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 19.00 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Murat S. idaresindeki 07 BCC 754 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

4.00 promil alkollü çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 4.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası Murat S.'ye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 54 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Ayrıca alkollü araç kullanması nedeniyle sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi. - ANTALYA