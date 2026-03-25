Alkollü Şahıs Başından Yaralandı

25.03.2026 13:35
Kadıköy'de alkollü bir vatandaş düştü, kanama yaşadı ama tedaviyi kabul etmedi. Ekipler zor anlar yaşadı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir vatandaş, dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle başından yaralanan şahısta kanama meydana geldi.

Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde alkollü olduğu öğrenilen bir şahsın dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle başından yaralanan şahısta kanama meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa müdahale etmek istedi. Ancak alkollü şahıs, "Ben iyiyim" diyerek tedaviyi kabul etmedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan şahıs, hem sağlık görevlilerine hem de arkadaşlarına zor anlar yaşattı. Uzun süre süren ikna çabaları sonuçsuz kalırken, olay yerinde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Yaşanan olay, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, ekiplerin sabırlı müdahalesi dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Kadıköy, Son Dakika

