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Alkollü şahıs, kaza yaptığını söyleyerek kaybolduğunu bildirdi, ancak şehir merkezinde bulundu - Son Dakika
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Alkollü şahıs, kaza yaptığını söyleyerek kaybolduğunu bildirdi, ancak şehir merkezinde bulundu

Bolu'da, Kartalkaya yolunda kaza yaptığını ve kaybolduğunu söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar veren alkollü şahıs sabah saatlerinde şehir merkezinde park halindeki otomobilin içinde bulundu. A.Y. isimli şahsın ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı, ancak yapılan aramalarda herhangi bir kaza bulunamadı. Ekipler, A.Y.'nin cep telefonu sinyallerini takip ederek şehir merkezindeki Aktaş mahallesinde bulunduğunu tespit etti. Alkollü halde aracının içinde bulunan A.Y. hakkında inceleme başlatıldı.

Alkollü şahıs, kaza yaptığını söyleyerek kaybolduğunu bildirdi, ancak şehir merkezinde bulundu
17.01.2024 - 14:15,  Güncelleme: 14:17
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Bolu'da, Kartalkaya yolunda kaza yaptığını ve kaybolduğunu söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar veren alkollü şahıs sabah saatlerinde şehir merkezinde park halindeki otomobilin içinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kaza yaptığını ve kaybolduğunu söyledi. A.Y.'nin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Kartalkaya yolunda herhangi bir kazaya rastlayamayan ekipler A.Y.'nin cep telefonu sinyallerini takip etti.

A.Y.'nin cep telefonundan son olarak Aktaş mahallesinde sinyal alındığını belirleyen ekipler mahallede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda A.Y., aracının içinde alkollü halde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü şahıs, kaza yaptığını söyleyerek kaybolduğunu bildirdi, ancak şehir merkezinde bulundu - Son Dakika


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