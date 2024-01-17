Alkollü şahıs, kaza yaptığını söyleyerek kaybolduğunu bildirdi, ancak şehir merkezinde bulundu

Bolu'da, Kartalkaya yolunda kaza yaptığını ve kaybolduğunu söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar veren alkollü şahıs sabah saatlerinde şehir merkezinde park halindeki otomobilin içinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kaza yaptığını ve kaybolduğunu söyledi. A.Y.'nin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Kartalkaya yolunda herhangi bir kazaya rastlayamayan ekipler A.Y.'nin cep telefonu sinyallerini takip etti.

A.Y.'nin cep telefonundan son olarak Aktaş mahallesinde sinyal alındığını belirleyen ekipler mahallede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda A.Y., aracının içinde alkollü halde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU