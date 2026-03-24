Alkollü Şahıslar Bariyeri Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Şahıslar Bariyeri Kırdı

Alkollü Şahıslar Bariyeri Kırdı
24.03.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da alkollü kişiler, otopark bariyerini kırarak içeri girdi. Olayda hasar oluştu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, alkollü oldukları iddia edilen şahıslar bir iş yerinin otoparkına girebilmek için otomatik bariyeri kırdı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Ertuğrul Mahallesi Tanrıverdi Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 BT 905 plakalı araçta bulunan ve alkollü oldukları öne sürülen şahıslar, bir iş yerine ait otoparkı kullanmak istedi. Otopark girişinde bulunan otomatik bariyerin açılmaması üzerine şahısların bariyeri tutarak kaldırdıkları, ardından zorlayarak kırdıkları ve araçla içeri girdikleri öğrenildi. Şahısların otopark içerisine girdikten sonra araçla bir süre tur attıkları belirtildi.

Meydana gelen olayda bariyer sisteminde maddi hasar oluşurken, konunun ilgili kişiler tarafından şikayet konusu edildiği ifade edildi. Olay anına ilişkin görüntülerin güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, İnceleme, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Şahıslar Bariyeri Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 22:06:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Alkollü Şahıslar Bariyeri Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.