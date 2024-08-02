Alkollü sürücü gazeteciyi polise şikayet etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü sürücü gazeteciyi polise şikayet etti

Geniş Video İzle

Aksaray'da alkollü bir sürücü polis tarafından yakalandıktan sonra araçta bulunan kadın, gazeteciyi polise şikayet etti. Sürücüye para cezası kesilirken ehliyetine el konuldu.

02.08.2024 02:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önce arabanın içine saklandı, sonra gazeteciyi polise şikayet etti

Polise alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine el konulurken araçta bulunan kadın, "Eve gitmem lazım" diyerek gazeteciyi polise şikayet etti

AKSARAY - Aksaray'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve polisi görünce kaçmaya çalışan sürücü kıskıvrak yakalandı. Sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine el konulurken, araçta bulunan kadın önce araç içine saklandı, sonra da kameralar karşısında gazeteciyi polise şikayet etti.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 07 BGJ 804 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Polisi fark edince refüjden dönerek kaçmak isteyen sürücü karşı şeritte güvenlik amaçlı bekleyen polis ekiplerince kaçamadan yakalandı. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Ümit Andıç isimli sürücü daha sonra alkol kontrolünden geçirildi. Alkolmetreyle yapılan kontrolde sürücü 0.92 promil alkollü çıkarken, araç içinde yatarak saklanmaya çalışan bir kadın, polis otosu başına gelerek gazetecinin görüntü almasını engellemek istedi. Başarılı olamayınca gazeteciye, "Sakın çekme" diyen kadın bu kez gazeteciyi polise şikayet etti. Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan kadın otomobile gönderilirken, sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Araç ise olay yerinde bulunan bir yakınına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Aksaray, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücü gazeteciyi polise şikayet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
22:40 Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
22:27 MİT’in yönettiği tarihi takas operasyonu dünya basınında gündem oldu MİT'in yönettiği tarihi takas operasyonu dünya basınında gündem oldu
22:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas Masada Gazze ve rehine takası vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı
00:57 Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
22:32 Sevgilisinin başını taşla ezdi 8 yaşındaki görgü tanığını öldürme şekli kan dondurdu Sevgilisinin başını taşla ezdi! 8 yaşındaki görgü tanığını öldürme şekli kan dondurdu
21:44 Gizemli kadın terör estirdi Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü Gizemli kadın terör estirdi! Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü
21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 03:59:39. #1.12#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü gazeteciyi polise şikayet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement