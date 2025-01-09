Alkollü sürücü genç motosikletliyi öldürdü

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"Öldüm sanki" diye paylaştığı motosikleti 17 yaşındaki genci ölüme götürdü

17 yaşındaki genci hayattan koparan kazada kamyonet sürücüsü alkollü olduğu ortaya çıktı

Gencin geçtiğimiz yıl motosiklet üzerinde sosyal medyasından paylaştığı bir fotoğrafta 'öldüm sanki' yazısı ise dikkat çekti

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, Kamyonet sürücüsünün hastanede yapılan kontrolde 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gencin geçtiğimiz yıl motosiklet üzerinde sosyal medyasından paylaştığı bir fotoğrafta 'öldüm sanki' yazısı dikkat çekti.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya yönüne seyir halinde olan Egemen Ceylan idaresindeki 07 BUV 076 plakalı motosiklet, Fadime Tuncer Caddesi'nden D-400 Karayolu'na çıkan Abdülkerim B.'nin kullandığı 07 BBF 420 plakalı kamyonetin sol ön kısmına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten orta refüje savrulan motosiklet sürücüsü Egemen Ceylan ağır yaralandı. Kazaya karışan motosiklet ise yolda 120 metre sürüklendikten sonra durdu.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Egemen Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Baba hayatının şokunu yaşadı

Kazaya kurban giden gencin babası, kaza sonrası hayatının şokunu yaşadı. Sanayiden şehir merkezi istikametine giden baba, yolda kaza olduğunu fark edip durdu. Olay yerinde yaralının başına gelen baba, yaralının başından kaskı çıkarılınca kaza yapanın kendi oğlu olduğunu fark edince şoke oldu. Oğlunun kaldırıldığı hastaneye giden baba, oğlunun acı haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Kaza anı kamerada

Gazipaşa'da 17 yaşındaki Egemen Ceylan'ın hayatını kaybettiği kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Abdülkerim B.'nin kullandığı 07 BBF 420 plakalı kamyonetin D-400 Karayolu'na çıktıktan sonra, Egemen Ceylan idaresindeki 07 BUV 076 plakalı motosikletin kamyonetin sol ön kısmına çarptığı anlar yer aldı.

Kamyonet sürücüsü alkollü çıktı

Egemen Ceylan'ın yaşamını yitirdiği kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Abdülkerim B.'nin hastanede yapılan alkol testinde 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Talihsiz gencin hızlı olduğu ve yetersiz ehliyetle trafiğe çıktığı kaydedildi. 17 yaşındaki gençten geriye ise olay yerindeki sırt çantası ve kaskı kaldı. Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar, bulunduğu yerden kaldırıldı.

"Öldüm sanki"

Öte yandan Egemen Ceylan'ın sosyal medya hesabından 2024 yılı Nisan ayında sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli fotoğrafın üzerine 'öldüm sanki' yazısı dikkat çekti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.