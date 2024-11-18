Alkollü Sürücü İtiraz Etti

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Nevşehir'de kaza yapan sürücü, 151 promil alkollü çıkmasına rağmen alkollü olduğuna inanmayarak tekrar ölçüm yapılmasını istedi. "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" diyerek polise talepte bulunan sürücü, alkollü olduğu için imzasının geçersiz olacağı düşüncesiyle ceza tutanağına da imza atmadı.

Kaza, 2000 Evler Mahallesi 62. Sokak'ta meydana geldi. E.D., kullandığı 50 EK 289 plakalı kamyoneti ile seyir halindeyken bir akaryakıt istasyonunda bulunan oto yıkama servisinin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yapılan alkol testinde 151 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Trafik ekipleri sürücüye uygulanan ceza tutanaklarını imzalatmak istedi. Önce alkollü olduğuna inanmayan sürücü, "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" diyerek tekrar ölçüm yapılmasını istedi. Daha sonra alkollü olduğunu kabul eden sürücü bu sefer de ceza tutanaklarını alkollü oluğu için imzalamak istemedi.

Sürücüye 2. kez alkollü araç kullanmaktan ve sürücü belgesini ibraz etmemekten toplamda 8 bin 75 lira para cezası uygulanırken, kamyonet de trafikten men edildi. - NEVŞEHİR