Alkollü Sürücü Kamyoneti Şarampole Uçurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole uçtu.

Kaza, Akhisar mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabri K.(53) yönetimindeki 16 KLH 01 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Alkolmetre testini reddeden sürücü, polis ekiplerince hastanedeki kontrolün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye alkolmetre testini reddetme suçundan 150 bin lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA