Alkollü Sürücü Kavşaktaki Levhaya Çarptı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kavşaktaki Levhaya Çarptı

Alkollü Sürücü Kavşaktaki Levhaya Çarptı
27.06.2026 12:21
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Bolu'da 1.95 promil alkollü sürücü, kavşaktaki levhaya çarptıktan sonra yakalandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kavşaktaki yön levhasına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan 1.95 promil alkollü sürücü, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Mudurnu-Göynük kavşağında meydana geldi. Bölgede devriye görevini yürüten Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşakta bulunan yön levhasının devrildiğini fark etti. Levhaya bir aracın çarptığını değerlendiren polis ekipleri, kazaya karışan aracı bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından aracın markası, plakası ve kaçış güzergahı kısa sürede tespit edildi. Ekiplerin yaptığı takip sonucu, ismi açıklanmayan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün yapılan alkol testinde 1.95 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralananın olmadığı olayla ilgili olarak, sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılırken, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli idari cezalar da uygulandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Kavşaktaki Levhaya Çarptı - Son Dakika

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