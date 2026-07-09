Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Polisle Tartıştı

Burdur'da alkollü sürücü, otomobilini park etmeye çalışırken öndeki otomobile çarparak kaza yaparken ihbar üzerine adres gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü ilk olarak öndeki otomobile vurmadığını daha sonrasında ise araç kullanmadığını iddia ederken alkolmetreyi üflemeyi de reddetti. Hastanede alkol kontrollü yapılan sürücüsü, 2.49 promil alkollü olduğu tespit edilirken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu, 150 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Abdullahaşçı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.M. yönetimindeki 48 AZU 526 plakalı otomobil, park edilmeye çalışıldığı sırada önünde park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kazaya karışan sürücü üzerinde işlem yapmak istedi. Ancak sürücü, ilk olarak önündeki otomobile çarpmadığını iddia ederek kazayı kabul etmedi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sürücüye işlem yapılmak istenmesi üzerine bu kez otomobili kendisinin kullanmadığını öne sürdü. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, yasal işlemler çerçevesinde Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan işlemler sonucunda sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, 150 bin lira idari para cezası uygulandı. - BURDUR