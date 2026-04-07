Alkollü Sürücü Kazada Hurdaya Döndü

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, orta refüjde ağaca ve tabelaya çarparak karşı şeride geçti.

Kaza, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Aymar mevkiinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden S.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki tabela ve ağaca çarptı. Otomobil daha sonra yolun karşı şeridine girdi. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü S.U., alkollü çıktı.

Araçtaki yakınına sarıldı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatmasına sevinen sürücü S.U., otomobildeki yakını S.U.'ya sarıldı. Alkollü sürücünün yakını ise, kazayı görüntüleyen gazeteciye dönüp bakarak, "Biz burada ölümden döndük, sen reklam peşindesin" dedi.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan sürücü S.U. ifadesi için karakola götürüldü.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ