Alkollü Sürücü Kovalamacada Yakalandı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kovalamacada Yakalandı

Alkollü Sürücü Kovalamacada Yakalandı
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İnegöl'de polisten kaçan alkollü sürücü 5 km kovalamacanın ardından yakalanarak 490 bin TL ceza aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen ve daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücüye toplam 490 bin TL idari para cezası uygulanırken, kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik gerçekleştirdikleri denetim sırasında 34 KN 7657 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtı.

Ekipler tarafından başlatılan takip sonucu yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından araç durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün Remzi U. (38) olduğu ve 0.61 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Remzi U.'nun daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği de belirlendi. Sürücüye, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL,ehliyeti daimi iptal edildiği halde araç kullanmaktan 200 bin TL,alkollü araç kullanmaktan 50 bin TLolmak üzere toplam450 bin TL, araç sahibine iseehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TLidari para cezası uygulandı. Böylece toplam ceza miktarı490 bin TLoldu.

Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnegöl, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Kovalamacada Yakalandı - Son Dakika

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