Alkollü sürücü makam aracına çarptı, o anlar kamerada

Muğla'nın Milas ilçesinde silahlı kavga: Yaralılar var

Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi. Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık çıktı. İki grup arasında çıkan tartışma sırasında bir kişi silahla ateş açtı ve bir kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve bölgede gerginlik devam ediyor. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.