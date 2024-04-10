Alkollü sürücü makam aracına çarptı, o anlar kamerada
SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir minibüs sürücüsü alkolün etkisiyle park halindeki Belediye Başkanı'nın makam aracına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Gemerek Belediyesi önünde meydana geldi. D.Y. idaresindeki 06 CRR 151 plakalı Ford minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Belediye Başkanlığı önünde park halinde bulunan 58 RC 777 plakalı Toyota makam aracına çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken sürücü D.Y.'nin 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. İki araçta da maddi hasar oluşurken kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı minibüs, park halindeki makam aracına çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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