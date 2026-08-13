Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı: Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı: Baba Hayatını Kaybetti

Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı: Baba Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da alkollü bir otomobil sürücüsü, motosiklete çarptı; baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Karaman'da otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü baba hayatını kaybetti, 7 yaşındaki oğlu yaralandı. Otomobil sürücüsünün yapılan alkol testinde 2,32 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Han K. (27) idaresindeki 70 ACD 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Halil İbrahim Ceylan'ın kullandığı 70 ACB 563 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ceylan ile motosiklette bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.C. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan baba Halil İbrahim Ceylan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7 yaşındaki oğlunun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 2,32 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Cengiz Han K., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Karaman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı: Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

10:42
Osimhen ve Icardi’yi Galatasaray’a getiren isimden bomba transfer
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:07
Fenerbahçe’ye Livakovic’ten kötü haber
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:06:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı: Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.