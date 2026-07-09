Alkollü Sürücü Yaya Geçidinde Kaza Yapıp Kaçtı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Yaya Geçidinde Kaza Yapıp Kaçtı

Alkollü Sürücü Yaya Geçidinde Kaza Yapıp Kaçtı
09.07.2026 10:02
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Adana'da alkollü minibüs şoförü, yaya geçidinde bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.

Adana'da yaya geçidinde 23 yaşındaki Ümmü Elsun'a çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan ve seyir halindeyken yakalanan minibüs şoförü Mehmet L.'nin, 2.63 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyette "Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen şüphelinin, sağlık kontrolüne götürülürken ise "Kaçmadım, alkollü değildim" savunması yapması dikkat çekti.

Kaza, 7 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet L. (45), 01 M 0568 plakalı yolcu minibüsüyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından durmak yerine kaçmayı tercih eden sürücü için polis ekipleri çalışma başlattı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet L.'yi Namık Kemal Mahallesi'nde seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı.

"2.63 promil alkollü çıktı"

Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde Mehmet L.'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

"Emniyette 'korktum kaçtım', sağlık kontrolünde 'kaçmadım, alkollü değildim' dedi"

Polisteki ifadesinde, "Yakıt almaya gidiyordum, araçta yolcu yoktu. Gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen Mehmet L., işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet L. ise bu kez emniyetteki savunmasıyla çelişen ifadeler kullandı. 2.63 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli, "Alkollü değildim. Çok pişmanım. Kaçmadım, durdum" dedi.

İşlemlerinin ardından Mehmet L., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Yaya Geçidinde Kaza Yapıp Kaçtı - Son Dakika

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