Alkollü sürücü zincirleme kazaya karıştı

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Kazaya karışınca 1.41 alkollü olduğu ortaya çıktı

Zincirleme kazaya karışan alkollü sürücü kaçarken polis tarafından yakalandı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zincirleme kazada alkollü olduğu anlaşılan ortadaki sürücü, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Olay, Yenişehir ilçesi İznik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ARM 921 plakalı otomobili ile seyir halinde olan B.C., öndeki otomobilin aniden durması üzerine frene basarak yavaşladı. 16 UU 194 plakalı otomobil sürücüsü H.D. ise, B.C.'nin kullandığı otomobile çarpmamak için aniden fren yaparak çarpmaktan son anda kurtuldu. Ancak en arkadan gelen 16 F 2065 plakalı otomobil sürücüsü A.Z., fren mesafesini ayarlayamayınca H.D.'ye çarptı. H.D. ise B.C.'ye çarparak durabildi.

Otomobildekiler aşağı inip ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, ortada bulunan araçtaki sürücü H.D., hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan H.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alkolmetreyi üfleyen H.D., 1.41 promil alkollü çıktı. Öte yandan, kazaya karışan B.C., "Ben ışıklarda duruyordum. Önce büyük bir ses geldi. Ne oluyor diye bakarken arkadan bana da çarptılar. Otomobilimin bagajı içine göçtü. Otomobilim kiralıktı, bakalım başımıza neler gelecek" diye konuştu.

Otomobiller, çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken H.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.