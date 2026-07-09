Alkollü Sürücüden Gazeteciye Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücüden Gazeteciye Saldırı

09.07.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da alkol kontrolünde 1.63 promil çıkan sürücü, gazeteciye saldırdı ve karakola götürüldü.

Bursa'da alkol denetimini görünce yavaşlayan ticari araç sürücüsü, yapılan kontrolde 1.63 promil alkollü çıktı. Olayı görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüyerek, küfürler eden sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak 11 Eylül Bulvarı Soğanlı mevkiinde denetim yapan ekipler, kendilerini görüp yavaşlayan 16 Y plakalı ticari araçtan şüphelendi. Durdurulan sürücüye rutin alkol testi yapıldı. Alkolmetreyi üfleyen sürücü Kürşat M., 1.63 promil alkollü çıktı. Aracın çekileceğini öğrenen Kürşat M., polis memurlarına "Alın arabayı götürün, sizin aileniz yok mu. Allah belanızı versin" diyerek tepki gösterdi. Olayı görüntüleyen basın mensubunun da üzerine yürüyen sürücü, "Üzerime gelmeyin, işimi yapıyorum" diyen gazeteciye bela okudu. Sürücü, "Yazıklar olsun" diyerek basın mensubuna tükürdü. Basın görevlisinin fotoğrafını da çeken alkollü sürücü, "Ben fotoğraf çekmedim. Ben yakalandığım için böyle bir şey çekiyorum. Seni Allah mı gönderdi. Kendini ayar etme, seni komaya sokarım" diyerek tehdit etti. 25 bin lira para cezası kesilen alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, araç ise otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüden Gazeteciye Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi

11:03
NATO Zirvesi’nde imzalar atıldı Almanya, ABD’den Tomahawk füzesi alacak
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak
10:49
NATO Zirvesi’nde tarihi adım Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 11:15:57. #7.13#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüden Gazeteciye Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.