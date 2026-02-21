Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi - Son Dakika
Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi
21.02.2026 09:48
Denizli'de dur ihtarına uymayan alkollü stajyer sürücünün ehliyeti iptal edildi, 11 bin TL ceza kesildi.

Denizli'de gece yapılan trafik uygulamasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve 0.58 promil alkollü olduğu belirlenen stajyer sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Alkolmetre sonrası polisle pazarlık yaparak, "Sen memursun, devlet adamısın lütfen bir abilik bir babalık yap. Bırak beni" diyen sürücüye 11 bin 629 TL idari para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Denizli'de gece saatlerinde trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Polis ekipleri, yapılan uygulama sırasında, şüphe üzerine 20 ALT 312 plakalı Tofaş marka aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü O.G., kaçmaya çalışırken aracını polislerin üzerine sürdü. Bir süre sonra aracı yol kenarına çeken sürücüye yapılan kontrolde 0.58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Stajyer sürücü olduğu belirlenen O.G.'nin, yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücüye ayrıca 11 bin 629 TL idari para cezası kesildi.

"Devlet adamısın lütfen bir abilik bir babalık yap"

Alkolmetreyi üfledikten sonra aracından inen sürücünün polis ekipleriyle pazarlık yapmaya çalıştı. Sürücünün, "Sen memursun, devlet adamısın lütfen bir abilik bir babalık yap. Bırak beni" ve "Ehliyetli birisini getireyim o sürsün ama ceza yazmayın" dedi.

Öte yandan uygulamayı görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren sürücünün, önce gazetecilere saldırmaya çalıştığı, ardından ise "Hala kamerayla çekiyorsun, yeter. Senin de pilin bitmedi, şarjın da bitmedi" diyerek güldü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

3. Sayfa

SON DAKİKA: Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi - Son Dakika
