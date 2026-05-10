Alkollü Sürücünün Kaçışı Başarısız Oldu

10.05.2026 01:45
Burdur'da alkollü sürücü, şampiyonluk kutlaması sonrası kazadan kaçamadı ve yakalandı.

Burdur'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki 2 otomobile çarparak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerin titiz çalışması sayesinde yakalanan sürücü, araçta yolcu konumunda bulunan arkadaşı tarafından da yüzüstü bırakıldı.

Olay, gece saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için alkol içtikten sonra Ö.A. 09 AHR 936 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki 2 otomobille çarptı. Durumu fark eden araç sahiplerin ihbarı üzerine bahse konu otomobilin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde otomobil trafik ekipleri tarafından cadde üzerine seyir halindeyken durduruldu. Ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücü Ö.A.'nin 1.28 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği esnada ise araçta yolcu konumunda bulunan şahıs, sürücü olan arkadaşına 'ben şimdi eve gidip yatacağım' dedi. Sürücü ise 'öyle şey mi olur satıyorsun beni' diyerek tepki gösterdi. - BURDUR

Kaynak: İHA

