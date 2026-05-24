Alkollü sürücüye 40 bin TL ceza

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü, 1.03 promil alkollü çıktı. Sürücüye 'alkollü araç kullanmak' ve 'modifiye' suçlarından 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü ceza sonrası 'sıkıntı yok, devam' diyerek, kesilen cezayı mutlulukla karşıladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde polis ekipleri şüphe üzerine E.Ç. yönetimindeki 16 SON 66 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, E.Ç.'nin 1.03 promil alkollü, otomobilinde modifiyeli olduğu belirlendi. E.Ç.'ye alkollü araç kullanmak' ve 'modifiye' suçlarından toplamda 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, E.Ç. ceza tutanaklarını aldıktan sonra kendisini görüntüleyen basın mensubuna 'sıkıntı yok, devam' diyerek, cezayı mutlulukla karşıladı.

E.Ç. hakkında, 1.00 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı için 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ