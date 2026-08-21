Alkollü Sürücüye 450 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 450 Bin TL Ceza

Alkollü Sürücüye 450 Bin TL Ceza
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Denizli'de 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 4 araca çarpıp 450 bin TL ceza aldı.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 4 araca çarpan sürücüye 450 bin lira ceza uygulandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesinde Aktepe Mahallesi Şekerci Durağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri uygulama noktasında Gamze B'nin (31) idaresindeki 20 AIN 451 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan Gamze B., kaçtıktan bir süre sonra seyir halindeki 2 araca ardından da park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.

Kaza anlarının güvenlik kamerasına anbean yansıdığı olayın ardından alkol kontrolü yapılan kadın sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Gamze B.'nin daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı öğrenildi. Dehşet saçan alkollü kadın sürücüye 'Dur' ihtarına uymamak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi farklı suçlardan 450 bin TL ceza yazıldı. Araç ise geçici süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüye 450 Bin TL Ceza - Son Dakika

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