Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim - Son Dakika
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Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim

Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim

Bursa'da bir vatandaşa rahatsızlık verdiği iddia edilen sürücü, hem ehliyetsiz hem de alkollü çıkarken; alkollü sürücünün ehliyeti isteyen polise, "Yok ehliyetim. Ehliyetimi daha önce size verdim, sizdeydi" demesi dikkat çekti.

08.05.2025 22:45
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaşa rahatsızlık verdiği iddia edilen sürücü, hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı. Alkollü sürücünün ehliyeti isteyen polise, "Yok ehliyetim. Ehliyetimi daha önce size verdim, sizdeydi" demesi dikkat çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Ömer A. (45), iddiaya göre bir vatandaşa laf atarak rahatsızlık verdi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Bunun üzerine vatandaş polise ihbarda bulundu. Yunus polis ekipleri şüpheli aracı 10 kilometre ileride durdurdu. Alkol testinde sürücünün 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polisin ehliyet istemesi üzerine sürücü Ömer A., "Yok ehliyetim. Ehliyetimi daha önce size verdim, sizdeydi" diye cevap vermesi dikkat çekti.

EHLİYETİNE EL KOYULMUŞ

Kendisinden şikayetçi olan vatandaş hakkında konuşan Ömer A., "Ben sadece yol verdim. Bana küfür etti. Fotoğrafımı çekti" diye tepki gösterdi. Ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 ay el konulduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 2. kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 lira cezai işlem uygulandı.

Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim - Son Dakika

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