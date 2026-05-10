Alkollü Sürücüyle Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücüyle Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Alkollü Sürücüyle Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı
10.05.2026 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Galatasaray kutlamalarında alkollü sürücüyle motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sonrası konvoydan ayrılan otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsünün, 137 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sonrası konvoydan ayrılan A.Ç.'nin kullandığı 01 RE 781 plakalı otomobil, kurye A.K.'nin kullandığı 01 AAF 907 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.K., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kazaya karışan otomobil sürücüsü A.Ç.'yi gözaltına aldı. A.Ç.'nin yapılan kontrollerde 137 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüyle Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:34
Türkiye sarı-kırmızıya boyandı: 26. şampiyonluk 81 ilde ve sınır ötesinde kutlandı
Türkiye sarı-kırmızıya boyandı: 26. şampiyonluk 81 ilde ve sınır ötesinde kutlandı
00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:55:19. #7.13#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüyle Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.