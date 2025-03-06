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Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü kamyonete çarptı: 5 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başına geçen kadın sürücü, park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sonrası 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzeri No: 26 mevkiine meydana geldi. Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden G.K. idaresindeki 59 ALC 165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı.

Kaza sonrası sürücü G.K. ve otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, G.K.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliğince kazayla ilgili tahkikat sürüyor.