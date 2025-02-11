"Alkolmetreye üflemeyeceğim" dedi, bavulunu aldı gitti

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, İstanbul Caddesi'nde denetim yaptı. Denetim esnasında 57 AC 414 plakalı otomobilden şüphelenen ekipler aracı durdurdu.

İTİRAF ETTİ AMA ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ

Araçtan inen sürücü Şuayip G. (48) alkollü olduğunu itiraf etti. Ancak şahıs, polis ekiplerinin alkol testi yapmak için kendisine uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

BAVULUNU ALIP UZAKLAŞTI

Daha sonra otomobiline yönelen Şuayip G, bagajdan bavulunu çıkardı. Kişisel eşyalarını bavula koyan şahıs, aracını bırakarak bölgeden uzaklaştı.

CEZADAN KAÇAMADI

Sürücü Şuayip G.'ya "Alkolmetreye üflememe" suçundan 26 bin 550 lira ceza uygulandı ve ehliyetine 2 yıl el konuldu. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.