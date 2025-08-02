Alkolün Sebep Olduğu Tüfekli Saldırıda Belediye İşçisi Yaralandı

Konya'da gece yarısından sonra evinin balkonunda kayınpederi ile alkol alan bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu gözüne ve vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan belediye işçisi Hidayet Z. yaşadıklarını anlatarak, "Ekmeğimizi kazanırken kör kurşun mağduru olduk" dedi.

Olay, dün gece yarısından sonra merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki B.P. kayınpederi ile balkonda alkol almaya başladı. Seslerden rahatsız olan komşularının uyarısına tepki gösteren B.P.'yi fark eden mahalle bekçileri de şahsı uyarırken, B.P. evde bulunan av tüfeği ile ateş açtı. Bu sırada evin yakınında çalışan belediye işçisi evli 1 çocuk babası 28 yaşındaki Hidayet Z., gözüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı Hidayet Z. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi B.P. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Sağ gözümden oldum"

Hastanede tedavisi devam eden Hidayet Z., "Ekmeğimizi kazanırken kör kurşun mağduru olduk. Sağ gözümden oldum, sağ gözüm gitti şu anda. Olay günü mola saatinde oturuyordum kulübemizde. Sonra saat 3 gibi bir evin balkonundan bağırma sesleri oldu, sonrasında bekçiler şahısları uyarmaya gitti ve biz kesinlikle hiçbir şekilde yanaşmadık. Sonra bekçiler uyardıktan sonra bu memurlara küfretmeye başladı ve onlar da polis ekiplerini çağırdı. Bekçilere o sırada ağıza alınmayacak küfürler de edildi. Hatta 'hepinizi öldüreceğim' diye tehditler ettiler. Bağırmaların ardından bekçiler uzaklaştılar biz de uzaklaştık. Bize bir şey olmasın biz müdahil olmayalım diye hiçbir şekilde yanaşmadık. Ben şahısların kendisini görmedim. Sonra biz uzağa oturduk. Mola saatinde olduğumuz için sadece şahsın küfürlerini duyuyordum. Bir müddet sonra bir el ateş edildi ve av tüfeğiyle direkt bize doğru ateş edildi. Yüzümde ateş hissettim, gözüme bir şey çarptı. O esnada biz zaten elimizdeki her şeyi bırakıp kaçtık. Ondan sonra baktım gözümden yaralanmışım ve gözüm kanıyordu. Gözümün içine saçma gitmiş. Sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve ambulans geldi. Ben o ara bayağı kötüleştim, tansiyonum düştü ve kendimi kötü hissettim. Sonra ambulansla hastaneye geldik. Ameliyat oldum. Şu anda gözümün biri görmüyor. Sağ gözüm hiç yok, sağ tarafı görmüyor. Artık Allah'ın takdiri ilerleyen zamanda görür görmez onu Allah bilir" diye konuştu. - KONYA