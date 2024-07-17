ALKÜ\'de 15 Temmuz ruhu yeniden anıldı

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan İstihbarat Polisi Şehit Muhammet Oğuz Kılınç ve Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailelerinin katılımıyla düzenlenen "15 Temmuz Ruhuyla: Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi ve Anma Töreni"nde 15 Temmuz ruhu yeniden anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında ülke genelinde birçok program ve anma töreni düzenlenirken Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde de (ALKÜ) Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının ve bağımsızlık mücadelesinin bir kez daha hatırlandığı "15 Temmuz Ruhuyla: Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi ve Anma Töreni" düzenlendi. Alev Alatlı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Alanya Belediye Başkan Vekili Nazmi Zavlak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Genel Sekreter Vekili Onur Ocakdan, 15 Temmuz Şehidi İstihbarat Polisi Şehit Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç ve babası Zeki Kılınç, 15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu ve babası Osman Ağaroğlu, akademik ve idari personel ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili hazırlanan video gösterimi ile devam etti. Programın devamında ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinden Hilye Ayşe Ocakdan'ın İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını coşkulu şekilde okuması katılımcıları duygulandırdı.

Prof. Dr. Bayramoğlu: "Milletimiz ateş kusan silahlara kendini siper etti"

Programın açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, konuşmasına tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünü anmak ve şehitleri yad etmek için bir araya geldiklerini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, "Aziz milletimiz, bin yıldır Anadolu topraklarını kendine yurt edinmiş ve tarih boyunca bu topraklar için nice bedeller ödemiştir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bu günlere gelen milletimiz; 15 Temmuz'da da tanklara, helikopterlere ve ateş kusan silahlara karşı dik durmuştur. Milletimizin verdiği bu büyük sınav ve günlerce tuttuğu demokrasi nöbetleri, tüm dünya tarafından hayranlıkla izlenmiştir. Geçmişte olduğu gibi o gün de şer odaklarının kötü emelleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır. Bu hain girişim karşısında; Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen, demokrasiye sahip çıkan her bir vatandaşımıza minnettarız. O gece Türk milleti demokrasimizin ve cumhuriyetimizin yılmaz savunucuları olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimize ve 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şehit aileleri o anları yaşlı gözlerle anlattı

Programda İstihbarat Polisi Şehit Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç, babası ve aynı zamanda 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç ile Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu ve babası Osman Ağaroğlu o gece yaşananları ve tanık oldukları olayları duygulu sözlerle anlattılar. Baba Zeki Kılınç yaptığı konuşmada, özellikle gençlerin ülkesine ve milletine sahip çıkarak Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı. Kılınç, "15 Temmuz'da milletimize diz çöktürmek isteyenlere, bu memleketi paramparça etmek isteyenlere karşı bir şahlanış ve diriliş gösterdik. Vatan olmadan yaşam olmaz" dedi. Kendisinin emekli polis olduğunu, şehit oğlunun da polis olarak vatanını en iyi şekilde savunurken şehit olduğunu söyleyen Kılınç, konuşmasını kendisi tarafından yazılan "Vatan" şiiriyle sonlandırdı. Şehit annesi Meltem Kılınç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'yi işgal hareketi olduğunu söyleyerek, "Vatanını savunan aziz milletimiz, şehitlerimiz, gazilerimiz olmasaydı bugün başka bir Türkiye'de yaşıyorduk. Bu vatanda hepimizin rahat yaşaması için evlatlarımızın böyle vatan savunması yapması gerekiyor. Vatanımız için hepimizin canı feda olsun. 15 Temmuz sadece benim yüreğimi yakan bir olay değil, Türk milletinin de yüreğini yakan bir gündü. Hainler cezalarını bu dünyada çektiği gibi ahirette de çekecekler. 15 Temmuz, bir milletin kendi iradesine sahip çıktığı, vatansever ile vatan hainlerinin ayrıldığı gündür. 15 Temmuz'da FETÖ hainleri ve diğer hainler bu ülkeye istedikleri hainlikleri yapamayacaklarını anladılar" dedi. Anne Meltem Kılınç, son olarak şehit oğlu ile 15 Temmuz gecesi telefonla yaptığı konuşmaları ve şehadete erdiği anı duygulanarak anlattı.

"15 Temmuz bir destandır"

15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu da konuşmasında tüm gençlere seslenerek her zaman bu cennet vatana sahip çıkmaları çağrısında bulundu. 15 Temmuz günü Türk milletinin birlik olarak hainlere en güzel dersi verdiğini dile getirdi. Baba Osman Ağaroğlu, bu vatan için canlarının her zaman feda olacağını söyleyerek Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'dan okuduğu dörtlüklerle konuşmasını devam ettirdi. 15 Temmuz'un milletle devletin bir olup şereflice diriliş destanı yazıldığını vurguladı.

Anne Zehra Ağaroğlu ise şehit oğlundan bilgiler vererek kendisinin Ankara'da hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu ve akademisyenliğe hazırlandığını söyledi. 15 Temmuz gecesi oğlunun şehadete ermesini duygulu sözlerle anlatan Anne Ağaroğlu, "Oğlum üniversitede hoca olup öğrencilerine ders verecekti. Oğlum 15 Temmuz'da öyle bir ders verdi ki, milletimizi kimsenin yıkamayacağını gösterdi" dedi.

Konuşmaların ardından Müftü Dr. İhsan İlhan öncülüğünde tüm şehitlerin ruhuna dua okunduktan sonra katılımcılara plaket takdim edildi. Program, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve sonrasındaki tahribatı gösteren fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son buldu. - ANTALYA