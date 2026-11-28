Daltonlar silahlı suç örgütü mensuplarının Alman gazetecilerle röportaj yaptığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada, farklı tarihlerde yakalanan toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 23 Kasım tarihinde X platformunda @HeiseThomas kullanıcı adlı hesap üzerinden paylaşılan video üzerine soruşturma başlatıldı. Görüntülerde, liderliğini hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar silahlı suç örgütü mensuplarının araç içerisinde silahlarla görüntü verdiği ve Alman gazetecilerle röportaj yaptığı, söz konusu görüntülerin belgesel adı altında Almanya'da ZDF televizyon kanalında yayımlandığı tespit edildi.

15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, videoda yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 12 şüpheli farklı tarihlerde yakalanarak gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda konu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli de 27 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Böylece 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alman gazetecilerle yapılan röportajda kullanılan araçlar da incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, 28 Kasım tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.