Alman Turist Alanya\'da Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otel odasında fenalaşan Alman turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jasmine Nicole Jacobs tatil yaptığı otelin odasında fenalaştı. Alman turistin yakınları durumu sağlık ekiplerine ihbar etti. Otele gelen sağlık ekipleri Jacobs'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Jasmine Nicole Jacobs doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Jasmine Nicole Jacobs'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - ANTALYA