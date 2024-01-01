Alman uyruklu sürücünün aracına çarpıp kaçtı, olay yerinde telefonunu düşürdü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman uyruklu kadının kullandığı otomobile arkadan çarparak olay yerinden ayrılan ATV sürücüsü, olay yerinde cep telefonuyla içerisinde malzeme bulunan poşet düşürdü.

Kaza; Antalya- Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; park halindeki Alman uyruklu Marıon Junghans Rasym isimli kadının kullandığı ZR ZM 68 plakalı otomobile, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen ATV arkadan çarptı. Kazanın ardından ATV sürücüsü olay yerini terk ederken olay yerinde cep telefonu ve içerisinde malzeme bulunan bir poşet düşürdü. Midesi bulandığı için otomobilin durmasına neden olan Yvonne Seidnawi'nin, kaza sonrasında fenalaştığı ve olay yerine gelen sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.