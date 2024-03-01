Almanya'da Bir Asker 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra Polise Teslim Oldu

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir asker biri çocuk 4 kişiyi öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Rotenburg kentinde dün akşam saatlerinde bir asker silahla ateş ederek 4 kişiyi öldürdü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, öldürülenlerin askerin eski kız arkadaşı ve onun erkek arkadaşı ile eski kız arkadaşının çocuğu ve annesi olduğu belirtildi. Katilin cinayetleri işledikten sonra polise teslim olduğu ifade edildi.

Cinayetlerin iki farklı yerde işlendiğini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - BERLİN