Almanya'da Bir Asker 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra Polise Teslim Oldu - Son Dakika
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Almanya'da Bir Asker 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra Polise Teslim Oldu

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Rotenburg kentinde bir asker, eski kız arkadaşı, onun erkek arkadaşı, eski kız arkadaşının çocuğu ve annesini silahla öldürdü. Cinayetlerin ardından katil polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.03.2024 13:53  Güncelleme: 13:56
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir asker biri çocuk 4 kişiyi öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Rotenburg kentinde dün akşam saatlerinde bir asker silahla ateş ederek 4 kişiyi öldürdü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, öldürülenlerin askerin eski kız arkadaşı ve onun erkek arkadaşı ile eski kız arkadaşının çocuğu ve annesi olduğu belirtildi. Katilin cinayetleri işledikten sonra polise teslim olduğu ifade edildi.
Cinayetlerin iki farklı yerde işlendiğini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Almanya'da Bir Asker 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra Polise Teslim Oldu - Son Dakika
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