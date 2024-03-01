Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir asker biri çocuk 4 kişiyi öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Rotenburg kentinde dün akşam saatlerinde bir asker silahla ateş ederek 4 kişiyi öldürdü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, öldürülenlerin askerin eski kız arkadaşı ve onun erkek arkadaşı ile eski kız arkadaşının çocuğu ve annesi olduğu belirtildi. Katilin cinayetleri işledikten sonra polise teslim olduğu ifade edildi.
Cinayetlerin iki farklı yerde işlendiğini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - BERLİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Almanya'da Bir Asker 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra Polise Teslim Oldu - Son Dakika
Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında vurulmasıyla ilgili yaptığı şakadan dolayı ölüm tehdidi almaya başladı. "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" yorumunu yayınlayan komedyen, yasal yollara başvurdu.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerden biri de Ankara... Yapılan son ankette Mansur Yavaş'a destek vereceklerin oranı yüzde 41.4 olarak belirlenirken tercihini Turgut Altınok'tan yanan kullananların oranı ise yüzde 37.5 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TV programına çıkma teklifine yanıt veren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, samimiyet çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun teklifine 'evet' demesi için önce İstanbul'un sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerektiğini söyledi.
İstanbul Emniyeti bu sabah düzenledikleri "Mahzen-2" operasyonuyla "Çirkinler" olarak bilinen organize suç örgütünü çökertti. 47 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkarken, şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğu belirlendi.
Ebru Gündeş ile Dubai'de sessiz sedasız evlenen Murat Özdemir'in eski Selin Kabaklı sessizliğini bozdu. Kandırıldığını ve aldatıldığını söyleyen Kabaklı, ''Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum'' dedi.
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı ile aynı isme sahip olan ve bağımsız aday olarak seçimlere giren Ahmet Akın kayıplara karıştı. İşinden ayrılan, evine gitmeyen ve telefonlara çıkmayan bağımsız aday Akın'a tepkiler büyürken CHP'nin adayı Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?