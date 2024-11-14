Almanya'da İmam Fatih Eryılmaz Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Almanya'da İmam Fatih Eryılmaz Kayıp

Almanya\'da İmam Fatih Eryılmaz Kayıp

Duisburg'da görevli imam Fatih Eryılmaz'dan 6 Kasım'dan beri haber alınamıyor, aramalar sürüyor.

14.11.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da görev yapan imam Fatih Eryılmaz'dan 6 Kasım tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Almanya'nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'nde yaklaşık 2 aydır görev yapan imam Fatih Eryılmaz'ın kayıp olduğu belirtildi. Türkiye'den görevlendirilen Eryılmaz'ın 6 Kasım'da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görüldüğü ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin park alanında görüldüğü öğrenildi.

Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı İbrahim Demirhan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hocamız Fatih Eryılmaz'ı aramamıza rağmen ulaşamıyoruz. Vatandaşlardan yardım bekliyoruz" ifadesini kullandı. Duisburg polisi de yaptığı aramalardan sonuç alamadı.

Cami cemaatinden Nurettin Arslan, Fatih Eryılmaz'ın yalnızca kaybolduğunu duyduğunu ifade ederek, "Camiyi sabah namazında açmış ama namaza gelmemiş. Şimdi namazı cemaatten başka bir arkadaş kıldırıyor" dedi.

Sefer Doğan ise, "Şu anda şüphe içindeyiz ama inşallah geri döner. Fakat gideli 8-10 gün oldu, bir malumat vermesi gerekiyordu. Hocayı tanıyoruz, Kütahyalıdır kendisi, bir ay oldu geleli. Dönmesini bekliyoruz ama maalesef bir belirti yok şu ana kadar. Çocukları perişan durumda. Bile bile terk edeceğini düşünmem" diye konuştu. - DUİSBURG

Kaynak: İHA

Eyüp Sultan Camii, Yerel Haberler, Fatih Eryılmaz, Güvenlik, Politika, duisburg, 6 Kasım, Almanya, 3-sayfa, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da İmam Fatih Eryılmaz Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:59 Ankara’da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi Ankara'da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 17:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da İmam Fatih Eryılmaz Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.